Праздник выпускников Энгельса «Молодые ветра» пройдет 27 июня
Выступит группа «RiverTime»
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В Энгельсе Саратовской области 27 июня пройдет праздник для выпускников.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, фестиваль «Молодые ветра» состоится на набережной имени Рудченко.
Для более 1 тыс. выпускников, их родителей и педагогов выступят Александр Новичков и группа «RiverTime».
Кроме того, ожидаются выступления других музыкальных и танцевальных коллективов, поздравления от почетных гостей, онлайн-включения из фотозон.
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Ежегодный праздник состоится 29 июня на Театральной площади
ИСТОЧНИК KP.RU