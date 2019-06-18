Праздник выпускников Энгельса «Молодые ветра» пройдет 27 июня

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-18T12:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области 27 июня пройдет праздник для выпускников.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, фестиваль «Молодые ветра» состоится на набережной имени Рудченко.

Для более 1 тыс. выпускников, их родителей и педагогов выступят Александр Новичков и группа «RiverTime».

Кроме того, ожидаются выступления других музыкальных и танцевальных коллективов, поздравления от почетных гостей, онлайн-включения из фотозон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На «Розе ветров — 2019» в Саратове выступит участник лейбла Black Star

Ежегодный праздник состоится 29 июня на Театральной площади

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU