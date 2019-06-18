2019-06-18T12:04:26+03:00
Общество

«Теннис без границ» снова пройдет в Саратове

Участие в нем принимают граждане, перенесшие ортопедические операции
Екатерина Семенова
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6 июля в Саратове стартует турнир-акция «Теннис без границ».

Уникальность данного события в том, что наш город единственный в России второй год подряд становится площадкой спортивных состязаний для спортсменов, перенесших операцию. Все участники теннисного турнира, перенеся операции ортопедического профиля, вернулись к полноценной жизни и могут заниматься любимым хобби.

Турнир собирает спортсменов со всех регионов России. Если в прошлом году в первом турнире приняли участие 16 человек, то летом этого года планируют приехать в Саратов уже 50 участников. Приглашения направлены и всемирно известным теннисистам: президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву и первой ракетке мира в одиночном разряде, единственному в мировой истории тенниса двукратному олимпийскому чемпиону в мужском одиночном разряде, сэру Энди Маррею.

Инициатором турнира-акции «Теннис без границ» ежегодно выступает Институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского государственного медицинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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