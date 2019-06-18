«Теннис без границ» снова пройдет в Саратове
6 июля в Саратове стартует турнир-акция «Теннис без границ».
Уникальность данного события в том, что наш город единственный в России второй год подряд становится площадкой спортивных состязаний для спортсменов, перенесших операцию. Все участники теннисного турнира, перенеся операции ортопедического профиля, вернулись к полноценной жизни и могут заниматься любимым хобби.
Турнир собирает спортсменов со всех регионов России. Если в прошлом году в первом турнире приняли участие 16 человек, то летом этого года планируют приехать в Саратов уже 50 участников. Приглашения направлены и всемирно известным теннисистам: президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву и первой ракетке мира в одиночном разряде, единственному в мировой истории тенниса двукратному олимпийскому чемпиону в мужском одиночном разряде, сэру Энди Маррею.
Инициатором турнира-акции «Теннис без границ» ежегодно выступает Институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии Саратовского государственного медицинского университета.
ИСТОЧНИК KP.RU