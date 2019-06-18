2019-06-18T12:02:47+03:00
Происшествия

В Саратове педофил-иностранец публично одобрял сирийских террористов

Он пропагандировал свои идеи среди заключенных
Екатерина Семенова
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В Саратове заключенного туберкулезной больницы №1 УФСИН области заподозрили в пропаганде международных террористических организаций Сирии, Ирака и Афганистана.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСИН, уроженец одной из республик Средней Азии публично распространял среди заключенных ОТБ-1 идеологию и практику МТО «Аль-Каида» и «Тахрир аш-Шам» (решением Верховного суда Российской Федерации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ).

- При других осужденных он признавал идеологию правильной, нуждающейся в поддержке и подражании, — отметили в УФСИН.

Также после освобождения в марте 2019 года он публично оправдывал деятельность террористов среди пациентов, посетителей и персонала Энгельсской городской клинической больницы №1, где находился на лечении.

Отметим, что мужчина отбывал наказание за хранение наркотиков и половое сношение с несовершеннолетним, не достигшим 16 лет.

Сейчас мужчину вновь отправили под арест. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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