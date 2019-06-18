В домах Заводского района Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-18T11:27:25+03:00

Ресурса нет на восьми улицах

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В Саратове сегодня, 18 июня, в домах Заводского района отключили водоснабжение.

- Воды ориентировочно до 20:00 не будет на улицах 4-я Нагорная, Шилингского, Прессовая, Грузинская, Манежная, Донская, Пролетарская и в домах №№33,35,27 по Новоастраханскому шоссе, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключить подачу ресурса пришлось для ремонта водопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU