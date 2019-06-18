На трассе под Саратовом перевернулся Hyundai Sonata
В результате ДТП пострадал пассажир иномарки
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На трассе в Саратовской области вчера утром, 17 июня, опрокинулась иномарка.
- ДТП случилось в 08:15 на 102-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница Казахстана. 31-летний водитель Hyundai Sonata вылетел с дороги в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
В результате аварии пострадал 27-летний пассажир иномарки. Ему оказали медпомощь на месте и отпустили лечиться домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU