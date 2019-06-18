Преподавателя энгельсского института заподозрили во взяточничестве

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-18T11:10:33+03:00

Следствие считает, что он получил от пятикурсника 17,5 тыс. рублей

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о преподавателе энгельсского технологического института, который является филиалом Саратовского государственного технического университета имени Гагарина.

Следствие считает, что 14 апреля он получил 17,5 тыс. рублей от студента пятого курса. Деньги были переданы через 39-летнего посредника, который раньше тоже работал преподавателем в этом институте.

Взятка предназначалась для того, чтобы в зачетку студента были проставлены положительные оценки по ряду предметов.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU