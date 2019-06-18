Определен самый популярный вопрос жителей в контакт-центр Регоператора

СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-18T10:50:33+03:00

Чаще всего специалисты разъясняют, что входит в новую комплексную услугу и чем она отличается от ранее существовавшей услуги по вывозу мусора

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Контакт-центр Регионального оператора Саратовской области ежедневно отвечает на вопросы жителей Саратовской области по работе новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Чаще всего специалисты контакт-центра разъясняют, что входит в новую комплексную услугу и чем она отличается от ранее существовавшей услуги по вывозу мусора.

С начала работы Регионального оператора жители области получили новую коммунальную услугу по обращению с ТКО. В нее, помимо транспортирования (вывоза) ТКО, входит экологически безопасная обработка, которую осуществляют Энгельсский Экотехнопарк и Балаковский мусороперерабатывающий комплекс. Весь объем мусора, образованный в зоне деятельности 1, подвергается обработке, сортировке и экологически безопасному захоронению.

В результате работы мусороперерабатывающих комплексов, построенных АО «Управление отходами» в Саратовской области уже перевыполнили показатель обработки ТКО, заданный национальным проектом «Экология». В хозяйственный оборот возвращается значительное количество вторичных материальных ресурсов, переработка которых сохраняет природные и энергетические ресурсы, уменьшает токсичные выбросы в атмосферу. Показатель обработки на данный момент составляет более 80%, при заданных 60% к 2024 году.

В процессе работы концессионных объектов выделяется более 20 фракций вторсырья. Можно выделить основные четыре группы: макулатура, пластик, стекло и металл.

Энгельсский Экотехнопарк считается одним из самых технически совершенных в России. Использование оборудования для автоматической сортировки материалов с системой оптического распознавания позволяет многократно увеличить скорость сортировки материалов. Баллистический сепаратор разделяет легкий и объемный пластик, магнитный сепаратор выбирает весь черный металлолом.

На Энгельсском и Балаковском мусороперерабатывающих комплексах отсортированное машинами вторсырье попадает в климатические кабины, где сотрудники в ручном режиме разделяют ВМР на товарные группы. Затем отработанные фракции попадают в пресс-компактор. Готовые партии вторсырья отправляются на глубокую переработку для изготовления новых товаров.

Отходы растительного происхождения перерабатываются в цехе биокомпостирования в органическое удобрение — биокомпост «Компост универсальный БИОВОЛГА». Это единственный в России цех промышленного компостирования отходов.

Органические и не перерабатываемые отходы отправляются на карты полигонов для экологически безопасного захоронения. Технологии захоронения на концессионных объектах обеспечивают защиту грунтовых вод от вредных фильтратов и токсинов.

Таким образом, в Саратовской области выстроена современная коммунальная инфраструктура по сбору, обработке и захоронению ТКО. Деятельность работы АО «Управление отходами» направлена на установление экологической стабильности Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU