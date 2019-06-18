В Саратове у пенсионера через PayPal украли 14,5 тыс. рублей
В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 17 июня, нашла подозреваемую в мошенничестве.
- В отдел с заявлением в тот же день обратился 73-летний мужчина и рассказал, что двумя днями ранее с его карты украли 14,5 тыс. рублей путем списания через платежную систему PayPal, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция нашла подозреваемую — 38-летнюю женщину, ранее уже судимую за публичное оскорбление представителя власти и 75 эпизодов присвоения и растраты.
У злоумышленницы не смогли забрать деньги пенсионера, она их потратила. В отношении гражданки возбудили уголовное дело за мошенничество и отправили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU