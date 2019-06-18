В Саратове у пенсионера через PayPal украли 14,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-18T10:16:15+03:00

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В Октябрьском районе Саратова полиция вчера, 17 июня, нашла подозреваемую в мошенничестве.

- В отдел с заявлением в тот же день обратился 73-летний мужчина и рассказал, что двумя днями ранее с его карты украли 14,5 тыс. рублей путем списания через платежную систему PayPal, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция нашла подозреваемую — 38-летнюю женщину, ранее уже судимую за публичное оскорбление представителя власти и 75 эпизодов присвоения и растраты.

У злоумышленницы не смогли забрать деньги пенсионера, она их потратила. В отношении гражданки возбудили уголовное дело за мошенничество и отправили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU