2019-06-18T09:53:54+03:00
Общество

Панков: Прекрасно, когда наша молодежь имеет возможность учиться у таких людей

Учитель из Вольска стала одним из федеральных победителей «Диктанта Победы»
Екатерина Семенова
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Преподаватель школы №6 Вольска Наталья СеряеваПреподаватель школы №6 Вольска Наталья Серяева
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Всегда говорил, что вольчане — люди целеустремленные и активные. И по-настоящему увлеченные любимым делом. Приятно, что моя землячка, преподаватель школы №6 Вольска Наталья Анатольевна Серяева, стала одним из десяти федеральных победителей «Диктанта Победы», который провела «Единая Россия». Хорошо знаю ее как победителя конкурса на звание лучшего учителя истории, который проводил в округе. Настоящий профессионал и замечательный человек. Ее ученики всегда в числе лучших на экзаменах. Прекрасно, когда наша молодежь имеет возможность учиться у таких людей, узнавать о событиях нашей истории, о Великой Отечественной войне. Горжусь тем, что моя землячка будет среди тех, кто будет награжден в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве в День памяти и скорби. Искренне поздравляю Наталью Анатольевну и надеюсь продолжить сотрудничество, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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