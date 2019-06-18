2019-06-18T10:24:00+03:00
Общество

В Змеевых горах Саратовской области пройдет фестиваль воздушных змеев

Мероприятие состоится в регионе впервые
Екатерина Семенова
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Фото Андрея ЧерненкоФото Андрея Черненко
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В Саратовской области впервые пройдет фестиваль воздушных змеев.

Как сообщила на брифинге председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, мероприятие состоится 23 июня на скаутской поляне Змеевых гор Воскресенского района.

- Почему именно в Воскресенском районе? Это место является заповедником с разнообразным растительным и животным миром. Каждый в детстве запускал воздушных змеев. И вот, будучи взрослым, вновь запустить воздушного змея будет достаточно увлекательно, — уверен глава Воскресенского района Денис Павлов.

Фото Андрея Черненко

Фото Андрея Черненко

На фестивале ожидаются состязания по запуску воздушных змеев. Также в программе угощения от местных производителей, мастер-классы, прогулка на лошадях, джипинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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