В Саратове полиция поймала в автобусе карманницу с поличным
Женщина украла из сумки пассажирки телефон
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В Кировском районе Саратова полиция вчера днем, 17 июня, поймала карманницу в общественном транспорте.
- Пока автобус стоял у дома №1 по улице Танкистов с поличным задержали 34-летнюю женщину, ранее «сидевшую» за кражу, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Злоумышленница вытащила из сумки 65-летней гражданки телефон Samsung J5 за 12 тыс. рублей.
Воровку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU