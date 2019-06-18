Подросток с помощью отвертки обокрал дом в поселке Труд

СЕГОДНЯ 08:26 2019-06-18T08:26:58+03:00

Кроме техники и ювелирки, парень унес несколько бутылок вина

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Следователи Ленинского района Саратова СУ СКР завершили расследование уголовного дела 17-летнего местного жителя. Он еще будучи несовершеннолетним, обокрал частный дом.

По версии следствия, 1 марта накануне своего дня рождения с помощью отвертки парень вскрыл окно в частном доме в поселке Труд Татищевского района.

Воспользовавшись темнотой. было около 23.30, и отсутствием хозяйки дома, юный похититель вынес из ее спальни компьютерный монитор, 4000 рублей, фотоаппарат, бижутерию, золотую серьгу, серебряную цепочку с кулоном, две бутылки вина и бутылку шампанского. Вернувшаяся домой хозяйка обнаружила пропажи и вызвала полицию полицию.

Личность похитителя установили сотрудники территориального отдела полиции.

Он полностью признал вину, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU