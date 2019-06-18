2019-06-18T08:25:12+03:00
Происшествия

В Подмосковье арестован убийца из Балашова

Тело его жертвы обнаружила соседка, которая подкармливала безработного
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В Московской области арестован объявленный ранее в федеральный розыск 31-летний житель Балашова. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью приятеля, после чего тот скончался.

Следователи установили, что ранее 31-летний мужчина проживал у своего 51-летнего приятеля в квартире на улице Энтузиастов в Балашове. 25 мая этого года они вместе с другим знакомым выпивали на улице спиртное, которым с ними расплатились за подработку.

- Изрядно выпив, 51-летний мужчина направился домой и прихватил с собой бутылку. 31-летнего приятеля возмутило присвоение общего спиртного.

Вернувшись домой он обнаружил, что товарищ спит, а бутылка, уже пустая, лежит у него под подушкой. Рассвирепев, молодой мужчина стал бить кулаками спящего по голове, а когда заметил, что тот перестал подавать признаки жизни, спешно скрылся, — уточнили в региональном СУ СКР.

Тело погибшего обнаружила на следующий день сердобольная соседка, которая подкармливала 51-летнего мужчину — оставленные ею накануне продукты по-прежнему лежали у входной двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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