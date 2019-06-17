Сергей Наумов станет зампредом правительства Саратовской области по социальной сфере

17 Июнь 22:24 2019-06-17T22:24:52+03:00

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Как сообщили «КП-Саратов» несколько источников, кандидатура директора Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергея Наумова выдвинута на должность заместителя председателя правительства региона по социальной сфере. Соответствующий вопрос будет рассмотрен завтра, 18 июня, на заседании комитета законодательного собрания области по государственному строительству и местному самоуправлению.

В случае если такое назначение состоится, Сергею Наумова отойдет часть полномочий Валентины Гречушкиной, занимающей пост зампреда по соцсфере в настоящее время. К слову, в ведении нового зампреда будут основные вопросы, относящиеся к социальному блоку - здравоохранение, образование, социальные и трудовые отношения. Самой Гречушкиной остается только культура, спорт и туризм - наименее ресурсные и масштабные сферы.

Передел власти в саратовском правительстве был анонсирован губернатором Валерием Радаевым в конце апреля этого года. Глава региона принял решение сложить с себя полномочия председателя правительства, передав их новому вице-губернатору - эта должность стала очередной в структуре исполнительной власти (до этого в правительстве работал только один вице-губернатор). Правительство области возглавил бывший глава Энгельсского района Александр Стрелюхин. Увеличилось и количество зампредов по соцсфере, их полномочия решено было разделить. Уже 31 мая соответствующие законодательные изменения утвердили депутаты областной думы, а 5 июня Валерий Радаев подписал постановления о разделении обязанностей между членами правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU