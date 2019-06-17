В Екатериновском районе женщина нашла труп рыбака
Утонул пожилой мужчина [фото]
Фото СУ СКР Саратовской области
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В Екатериновском районе Саратовской области утонул мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в поселке Индустриальный.
17 июня 69-летний мужчина отправился на рыбалку на местный пруд. Через несколько часов одна из односельчанокзаметила, что удочка рыбака лежит на берегу, а его собака мечатся рядом. Подойдя ближе женщина затила также тело человека в воде.
На место выехали полицейские, которые достали труп из воды. Следов насильственной смерти не обнаружено.
Начата проверка всех обстоятельств.
ИСТОЧНИК KP.RU