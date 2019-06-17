В Екатериновском районе женщина нашла труп рыбака

СЕГОДНЯ 21:31 2019-06-17T21:31:40+03:00

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В Екатериновском районе Саратовской области утонул мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в поселке Индустриальный.

17 июня 69-летний мужчина отправился на рыбалку на местный пруд. Через несколько часов одна из односельчанокзаметила, что удочка рыбака лежит на берегу, а его собака мечатся рядом. Подойдя ближе женщина затила также тело человека в воде.

На место выехали полицейские, которые достали труп из воды. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Начата проверка всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU