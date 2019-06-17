Для поисков пропавшего в Энгельсе ребенка вызвали весь личный состав спасателей и полицию

СЕГОДНЯ 19:51 2019-06-17T20:47:04+03:00

Они нашли девочку через полтора часа [фото]

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В Энгельсе Саратовской области спасатели нашли потерявшуюся девочку.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, девятилетний ребенок пропал во время прогулки с бабушкой.

На место экстренно вызвали весь личный состав «Энгельс-спаса» и сотрудников полиции. Ребенка искали в течение полутора часов. В конце концов, она нашлась невредимой на дамбе.

Фото Саратовской областной службы спасения

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото Саратовской областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU