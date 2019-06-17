2019-06-17T20:47:04+03:00
Происшествия

Для поисков пропавшего в Энгельсе ребенка вызвали весь личный состав спасателей и полицию

Они нашли девочку через полтора часа [фото]
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Энгельсе Саратовской области спасатели нашли потерявшуюся девочку.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, девятилетний ребенок пропал во время прогулки с бабушкой.

На место экстренно вызвали весь личный состав «Энгельс-спаса» и сотрудников полиции. Ребенка искали в течение полутора часов. В конце концов, она нашлась невредимой на дамбе.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU

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