Для поисков пропавшего в Энгельсе ребенка вызвали весь личный состав спасателей и полицию
Они нашли девочку через полтора часа [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Энгельсе Саратовской области спасатели нашли потерявшуюся девочку.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, девятилетний ребенок пропал во время прогулки с бабушкой.
На место экстренно вызвали весь личный состав «Энгельс-спаса» и сотрудников полиции. Ребенка искали в течение полутора часов. В конце концов, она нашлась невредимой на дамбе.
Фото Саратовской областной службы спасения
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Фото Саратовской областной службы спасения
ИСТОЧНИК KP.RU