При наезде на пешехода в Вольске пострадал водитель УАЗа
Водитель перевернувшейся «буханки» госпитализирован, женщина-пешеход отправилась домой
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В Вольске Саратовской области при наезде на пешехода пострадал водитель автомобиля.
Как сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Вольский», ДТП произошло в 16.00 у дома №34 по улице Заречная. Водитель УАЗ-3962, называемого в народе «буханкой» не справился с управлением, выбрал неверную скорость и выехал на обочину, где сбил 40-летнюю женщину.
Машина опрокинулась, водитель получил травмы и его госпитализировали прибывшие к месту аварии медики. Женщине назначено амбулаторное лечение, она отправилась домой.
ИСТОЧНИК KP.RU