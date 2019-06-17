Депутат Дмитрий Ханенко провел выездной прием граждан по личным вопросам

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-17T17:04:52+03:00

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На прием в этот день пришли семь человек. Обращения жителей Заводского и Октябрьского района были связаны с различными сферами жизни. По-прежнему, наиболее актуальными являются вопросы, связанные с обеспечением жильем по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а так же вопросы восстановления тротуаров и благоустройства дорог общего пользования в микрорайоне Пролетарский Заводского района Саратова.

За разъяснениями и содействием в решение данного вопроса Дмитрий Ханенко обратился к представителям районной и городской администраций. Вся информация, полученная по данным вопросам, поступит как заявителям, так и в местную общественную приемную в установленные законодательством срок.

Также на прием к Дмитрию Ханенко обратилась группа жильцов дома №7 по улице Чернышевской, дома №11 по улице Кавказской, и многоквартирного дома №8 по улице Банаульской. Заявители ходатайствовали об установке по данным адресам спортивной площадки для всех возрастов жителей для занятия современным направлением «Воркаут» в рамках проекта Партии «Единая Россия» «Детский спорт».

- Тренировки по Воркауту в последние годы стали весьма популярны не только среди молодежи. На турниках с огромным удовольствием занимаются так же и мужчины всех возрастов. Можно вспомнить нормы ОФП в СССР, где были указаны необходимые минимумы по подтягиваниям и отжиманиям на брусьях для каждого возраста и разряда. Но если рассматривать воркаут как отдельную дисциплину, то его можно назвать относительно молодым направлением фитнеса, которое полностью исключает любую работу с железом. Воркаут – отличная предподготовка и способ понять, насколько вы готовы к серьезным нагрузкам и тренировкам. Для молодежи, можно даже сказать, это курс молодого бойца. С огромным удовольствием, как и обещал еще в свою предвыборную кампанию, установлю на этих адресах площадки. В 2019 году, как и в предыдущих 2018 году и 2017 году, будут установлены 10 таких спортивных снарядов. Уже так же обратились с аналогичными просьбами жители микрорайона «Авиатор» и жильцы многоквартирного дома 87Б по улице Огородной. Адреса других мест установки спортплощадок будут так же определены в ходе других приемов и на основе просьб самих жителей, — заверил Дмитрий Ханенко.

С участием специалиста пенсионного фонда России по Заводскому району был разъяснен вопрос о правильности начисления пенсии заявителю с улицы 8-й Нагорной. Так же в ходе приема двум заявителям предложена поддержка в виде оказания адресной материальной помощи.

Житель с проспекта Энтузиастов пришел на прием для получения консультации в области семейного права. В ходе приема заявитель получил разъяснения и юридическую консультацию в рамках действующего законодательства.

Большую часть поступивших на приеме вопросов удалось решить прямо на месте во время личного общения.

ИСТОЧНИК KP.RU