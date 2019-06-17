В Саратове парень прихватил с дворовой лавки забытый телефон

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-17T17:00:11+03:00

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В Саратове удалось раскрыть пропажу телефона, благодаря камерам «Безопасного дома».

Как сообщили «КП-Саратов» в программе «Безопасный дом», инцидент произошел 8 июня во дворе по улице Тульская, 43 — Заводской район.

Около 10 часов утра молодая семья во время прогулки с ребенком оставила телефон стоимостью 30 тыс. рублей на скамейке. Но когда владелец вернулся за ним, то аппарата уже не было.

Для установления обстоятельств пропажи потерпевшие обратились в программу «Безопасный дом». Оказалось, что телефон взял парень, который вышел из подъезда. Он сел на лавочку, а когда встал с нее, прихватил гаджет.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/715132" frameborder="0"></iframe> Парень забрал с собой чужой телефон, забытый на скамейке.

ИСТОЧНИК KP.RU