В Саратове памятник Ленину изрисовали цветами и птицами
В Саратове неизвестные раскрасили памятник Владимиру Ленину.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, декорированию подверглась скульптура на улице Астраханская, в глубине двора между остановками Астраханская и Новоузенская.
Фото соцсетей
На фотографиях, которые местных жители опубликовали в группе «Саратов онлайн», видно, что памятник не просто раскрасили, а изрисовали цветами и птицами. При этом узор покрывает постамент и распространяется на фигуру Ленина.
В комментариях мнения горожан разошлись. Одни считают это красивым и уверены, что так памятник выглядит свежее и интереснее, другие — что это вандализм.
Фото соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU