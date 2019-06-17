В Саратове памятник Ленину изрисовали цветами и птицами

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-17T16:07:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове неизвестные раскрасили памятник Владимиру Ленину.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, декорированию подверглась скульптура на улице Астраханская, в глубине двора между остановками Астраханская и Новоузенская.

Фото соцсетей

На фотографиях, которые местных жители опубликовали в группе «Саратов онлайн», видно, что памятник не просто раскрасили, а изрисовали цветами и птицами. При этом узор покрывает постамент и распространяется на фигуру Ленина.

В комментариях мнения горожан разошлись. Одни считают это красивым и уверены, что так памятник выглядит свежее и интереснее, другие — что это вандализм.

Фото соцсетей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вандалы залили краской танк в Саратове

Осквернен памятник воинам-танкистам [фото]

(подробнее)

Школьники-вандалы изрисовали сквер Борцам революции

Они написали «Слава школьникам» [фото]

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU