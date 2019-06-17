2019-06-17T16:07:06+03:00
Общество

В Саратове памятник Ленину изрисовали цветами и птицами

Горожане разошлись во мнениях [фото]
Екатерина Семенова
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Памятник Ленину раскрасили цветами и птицами. Фото соцсетейПамятник Ленину раскрасили цветами и птицами. Фото соцсетей
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В Саратове неизвестные раскрасили памятник Владимиру Ленину.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, декорированию подверглась скульптура на улице Астраханская, в глубине двора между остановками Астраханская и Новоузенская.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

На фотографиях, которые местных жители опубликовали в группе «Саратов онлайн», видно, что памятник не просто раскрасили, а изрисовали цветами и птицами. При этом узор покрывает постамент и распространяется на фигуру Ленина.

В комментариях мнения горожан разошлись. Одни считают это красивым и уверены, что так памятник выглядит свежее и интереснее, другие — что это вандализм.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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