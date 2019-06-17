Общественники оценили масштаб проведенных работ по замене коммуникаций

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-17T15:40:19+03:00

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В администрации Саратова состоялось заседание Городской общественной палаты. Участники мероприятия среди прочего обсудили вопросы выполнения ресурсоснабжающими организациями ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ПАО «Т Плюс» профилактических работ на городских коммуникациях в преддверии осенне-зимнего периода.

Главный инженер ООО «КВС» Игорь Кулик, в частности, отметил, что до конца лета планируется заменить порядка 40 единиц запорного оборудования, что позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций на городских магистралях.

Общественники поинтересовались у представителя КВС, как синхронизируются работы организации с дорожными службами. Главный инженер пояснил, что в этом году планируется заменить порядка 2 тыс. м коммуникаций в ходе городской кампании по ремонту дворовых территорий. Сперва КВС меняет трубы, затем дорожники укладывают асфальт. В частности, такие работы проводятся сейчас на некоторых дворовых территориях по улицам Московская и Шелковичная.

В ходе мероприятия члены Городской общественной палаты отметили также большой объем работ по замене водопроводных сетей, выполненный в прошлом году. Напомним, были построены и заменены 20 км сетей, находящихся в аварийном состоянии, что позволило сократить потери при подаче питьевой воды на 5,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU