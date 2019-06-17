2019-06-17T14:59:30+03:00
Общество

В Саратове коллекторов оштрафовали за работу с должниками «инкогнито»

Работники фирмы не представлялись, когда звонили
Ольга Симонова
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Арбитражный суд Саратовской области вынес постановление об административном наказании коллекторской фирмы в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

- Региональное Управление ФССП выявило нарушения в работе организации, а именно то, что когда коллекторы взыскивали задолженность по телефону, то не представляли ни фирму, ни себя, ни кредитора, от которого они работают. После такого приставы подали иск, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе приставов.

Когда суд вынес свое решение, руководство организации пыталось его обжаловать, однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил наказание без изменения.

После этого коллекторы выплатили штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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