2019-06-17T15:37:25+03:00
Экономика

Семьи Саратовской области не вошли в число благополучных

В месяц семье с двумя детьми удается отложить максимум 17 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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Саратовская область вошла число аутсайдеров рейтинга благополучия семей.

Рейтинг составлен экспертами РИА-Новости по итогам 2018 года и основывается на максимально возможной сумме остатка денежных средств в семье после минимальных расходов в месяц.

Наша область оказалась на 65-м месте среди 85 регионов. Это на четыре строки ниже, чем в 2017 году

По подсчетам экспертов, у семьи с двумя детьми в месяц удастся отложить максимум 17 414 рублей. У семьи с одним ребенком — 26 261 рубля.

Для сравнения, у жителей Ямало-Ненецкого АО (лидер рейтинга) остается 128,5 и 144,3 тыс. рублей соответственно. А у семей из Кабардино-Балкарии — 6 и 17,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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