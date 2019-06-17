В Саратове парень прятал наркотики в пачке сигарет
Злоумышленника задержали росгвардейцы на улице Мира
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В Саратове росгвардейцы задержали парня с наркотиками.
- Поздно вечером во время патруля правоохранители заметили подозрительного гражданина. Он, увидев служебное авто, попытался забежать во двор дома по улице Мира. Однако его все же поймали, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.
На место задержания вызвали следователей, которые в присутствии понятых изъяли у 22-летнего парня сверток с крупной партией наркотиков. Вещества он хранил в пачке с сигаретами якобы для себя.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU