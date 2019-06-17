2019-06-17T14:14:18+03:00
Происшествия

В Саратове фирма четыре года управляла домами без лицензии

В отношении директора возбудили уголовное дело
Ольга Симонова
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В Октябрьском районе Саратова прокуратура провела проверку в сфере ЖКХ по обращению местного жителя, проживающего с сентября 2014 года в доме на улице Сакко и Ванцетти.

- Здание с того времени находится в управлении ООО «Престиж», хотя у фирмы нет разрешения на предпринимательство в этой сфере, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Несмотря на неимение лицензии, директор ООО за четыре года получила доход в сумме более 11,8 млн рублей за «контроль» над этим домом.

После проверки прокуратура направила материалы следователям, а те возбудили уголовное дело за работу без лицензии. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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