В Саратове фирма четыре года управляла домами без лицензии

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-17T14:14:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Саратова прокуратура провела проверку в сфере ЖКХ по обращению местного жителя, проживающего с сентября 2014 года в доме на улице Сакко и Ванцетти.

- Здание с того времени находится в управлении ООО «Престиж», хотя у фирмы нет разрешения на предпринимательство в этой сфере, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Несмотря на неимение лицензии, директор ООО за четыре года получила доход в сумме более 11,8 млн рублей за «контроль» над этим домом.

После проверки прокуратура направила материалы следователям, а те возбудили уголовное дело за работу без лицензии. Расследование продолжается.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU