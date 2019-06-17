2019-06-17T14:14:43+03:00
Общество

Николай Панков: Земля – это всегда главное

Удалось убедить стороны продолжать обработку сельхозземель
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- На региональной неделе встречались с жителями в селе Красная Речка Пугачевского района. Встреча была эмоциональная, но и конструктивная тоже. Люди утверждали, что их земельные паи переданы другому арендатору без их согласия. По этому вопросу свое слово скажет прокуратура, которая ведет проверку. Главное, удалось убедить все стороны, что должна продолжаться обработка сельхозземель, а у людей должна быть стабильная работа и доход. Понимание этого помогло наладить диалог бывшего и нынешнего арендаторов. Итог — больше 60 сельчан вышли на работу, возобновилась обработка 5 тыс. гектаров, которые раньше простаивали. Часть из них готовится под посев озимых. Земля — это всегда главное. Сколько было примеров: когда поля были заброшены, люди уезжали искать работу и возникала угроза существованию сел. Такого нельзя допускать. На следующей встрече с пугачевскими сельчанами обязательно обсудим, как идет работа, есть ли пожелания, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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