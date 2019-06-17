Предприниматели могут заключить договор с Регоператором в своем районе

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-17T13:01:01+03:00

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Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформить договор на услугу по обращению с ТКО в своем муниципальном районе. Специальные центры по обслуживанию получателей коммунальной услуги работают в зоне деятельности Регоператора.

Сотрудники данных центров прошли специальную подготовку с целью обучения работе с юридическими лицами. Это позволяет им профессионально и оперативно оказывать поддержку посетителям, которые обращаются к Региональному оператору с различными запросами. Жители районов получают личные консультации по вопросам начислений и оплаты за услуги по обращению с ТКО, также вносят при необходимости изменения на свой лицевой счет. Юридические лица лично могут получить необходимые консультации, подать заявление на заключение договора и получить уже готовый на руки.

- Все организации Саратовской области в зоне деятельности Регоператора обязаны заключать договоры на услугу по обращению с ТКО. Для удобства предпринимателей подать заявку на заключение договора можно не только лично в центральном офисе в Саратове или через сеть Интернет, но и в центрах работы с абонентами, расположенных в районах области. Специалисты готовы проконсультировать всех по вопросам оформления договоров. Всего на территории Саратовской области работает 19 центров обслуживания, — сообщил директор Регоператора Михаил Андреев.

Для заключения договоров юридическим лицам необходимо скачать заявление на сайте regoperator.org и следовать инструкции. За дополнительными разъяснениями можно обратиться по телефону: 8-800-222-64-90. По вопросам оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО была открыта специальная линия call-центра «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27.

ИСТОЧНИК KP.RU