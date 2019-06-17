В Саратове неделю будут ловить пешеходов-нарушителей ПДД

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-17T12:56:37+03:00

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В Саратове с понедельника, 17 июня, стартовала профилактическая акция «Пешеход, пешеходный переход».

Как сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганды ГИБДД города, мероприятие продлится до 21 июня.

Сотрудники Госавтоинспекции в течение пяти дней будут уделять особое внимание соблюдению правил дорожного движения на переходах, как водителями, так и пешеходами.

Автомобилистам, не уступившим дорогу, грозит штраф до 2 тыс. рублей. Пешеходам за нарушение ПДД — 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU