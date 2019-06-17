2019-06-17T12:03:20+03:00
Происшествия

В Юбилейном поселке Саратова ищут педофила

В полиции подтвердили, что по данному факту проводится проверка
Ольга Симонова
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В Юбилейном поселке Саратова ищут педофила.

В группе «Типичный Юбилейный» появилась ориентировка на гражданина, которого якобы подозревают в разврате несовершеннолетних.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

- Мужчине на вид 50-55 лет, рост 185-190 см, плотного телосложения, волосы и борода седые, — говорится в сообщении в соцсети.

Подозреваемый был одет в серую ветровку и черные штаны. Якобы гражданин перед преступлением уводит детей, предлагая посмотреть на котенка.

- Сообщение об этом в УМВД поступило, проводится проверка, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главка.

Пользователи соцсетей просят всех, у кого есть информация о мужчине, обращаться в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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