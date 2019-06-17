В Саратове ищут пенсионера со шрамом на носу

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-17T11:49:27+03:00

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Полиция Саратова просит помощи в розыске 65-летнего Сергея Казакова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, мужчина пропал без вести 1 мая.

Сергей Казаков выглядит на свой возраст, его рост 165-170 см, телосложение худощавое. У пенсионера прямые седые волосы, имеется обширная лобная залысина. Глаза серо-зеленые.

Особые приметы: шрам на носу.

На момент пропажи Сергей Казаков был одет в осеннюю черную куртку, черную безрукавку на пуговицах, клетчатую сине-белую рубашку и черные полуботинки.

Всем кому что либо известно о местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба сообщить по телефонам в г. Саратове 8(845-2) 92-88-38, 92-87-06, (круглосуточно), или в ближайший отдел полиции, а также по телефону - 02.

ИСТОЧНИК KP.RU