В Саратове ищут пенсионера со шрамом на носу
Полиция Саратова просит помощи в розыске 65-летнего Сергея Казакова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, мужчина пропал без вести 1 мая.
Сергей Казаков выглядит на свой возраст, его рост 165-170 см, телосложение худощавое. У пенсионера прямые седые волосы, имеется обширная лобная залысина. Глаза серо-зеленые.
Особые приметы: шрам на носу.
На момент пропажи Сергей Казаков был одет в осеннюю черную куртку, черную безрукавку на пуговицах, клетчатую сине-белую рубашку и черные полуботинки.
Всем кому что либо известно о местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба сообщить по телефонам в г. Саратове 8(845-2) 92-88-38, 92-87-06, (круглосуточно), или в ближайший отдел полиции, а также по телефону - 02.
ИСТОЧНИК KP.RU