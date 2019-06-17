2019-06-17T11:31:29+03:00
Происшествия

Убийство на Серова: Обвиняемая показала, как пырнула мужчину ножом

Девушка заключена под стражу [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото СУ СКР Саратовской областиФото СУ СКР Саратовской области
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Саратова арестована обвиняемая в убийстве мужчины на улице Серова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 23-летняя девушка была допрошена и на месте происшествия рассказала, как все произошло.

Напомним, убийство случилось в ночь на 15 июня. В круглосуточном магазине компания пьяных девушек и мужчина начали конфликтовать. После того, как словесная перепалка переросла в драку, одна из дам ударила саратовца ножом в спину. Потерпевший скончался в больнице от колото-резаной раны с повреждением правого легкого.

Фото СУ СКР Саратовской области

Фото СУ СКР Саратовской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убийство на Серова: 23-летней девушке предъявлено обвинение

Решается вопрос о мере пресечения

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предприниматели могут заключить договор с Регоператором в своем районе
В Саратове неделю будут ловить пешеходов-нарушителей ПДД
В Юбилейном поселке Саратова ищут педофила
В Саратове ищут пенсионера со шрамом на носу
На трассе под Пугачевом ВАЗ перевернулся в кювет
Цифровая трансформация бизнеса Саратова
У балашовца арестовали «Приору», зарплату и пенсию за долг в 1,5 млн рублей
Наркоторговец привез в Саратов из Москвы 1,5 кг героина
Саратовцев возмутила вырубка деревьев около храма Петра и Павла
Балаковская АЭС приглашает представителей предприятий различных отраслей промышленности обменяться опытом в области культуры безопасности и охраны труда
В Саратовской области осудили 57-летнюю самогонщицу
Частную баню в Саратове тушили десять пожарных
Сотрудник ДПС Энгельса попался на взятке 35 тыс. рублей
В Саратове «Лада Приора» сбила пенсионерку