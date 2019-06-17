Убийство на Серова: Обвиняемая показала, как пырнула мужчину ножом
В Октябрьском районе Саратова арестована обвиняемая в убийстве мужчины на улице Серова.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 23-летняя девушка была допрошена и на месте происшествия рассказала, как все произошло.
Напомним, убийство случилось в ночь на 15 июня. В круглосуточном магазине компания пьяных девушек и мужчина начали конфликтовать. После того, как словесная перепалка переросла в драку, одна из дам ударила саратовца ножом в спину. Потерпевший скончался в больнице от колото-резаной раны с повреждением правого легкого.
Фото СУ СКР Саратовской области
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.
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ИСТОЧНИК KP.RU