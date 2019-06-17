Убийство на Серова: Обвиняемая показала, как пырнула мужчину ножом

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-17T11:31:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Саратова арестована обвиняемая в убийстве мужчины на улице Серова.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 23-летняя девушка была допрошена и на месте происшествия рассказала, как все произошло.

Напомним, убийство случилось в ночь на 15 июня. В круглосуточном магазине компания пьяных девушек и мужчина начали конфликтовать. После того, как словесная перепалка переросла в драку, одна из дам ударила саратовца ножом в спину. Потерпевший скончался в больнице от колото-резаной раны с повреждением правого легкого.

Фото СУ СКР Саратовской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убийство на Серова: 23-летней девушке предъявлено обвинение

Решается вопрос о мере пресечения

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU