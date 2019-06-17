У балашовца арестовали «Приору», зарплату и пенсию за долг в 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-17T11:09:12+03:00

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В Саратовской области у жителя Балашовского района арестовали часть доходов и автомобиль за долги.

- Мужчина стал виновником смертельного ДТП. Его приговорили к сроку в колонии, а также к выплате 1,5 млн рублей компенсации морального вреда и материального ущерба, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Чтобы взыскать с гражданина эти деньги, приставы направили в различные органы и учреждения запросы.

Выяснилось, что у мужчины есть «Лада Приора» с прицепом. На них наложили арест.

Также у балашовца взыскали заработок в колонии и пенсию в счет погашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU