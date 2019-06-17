У балашовца арестовали «Приору», зарплату и пенсию за долг в 1,5 млн рублей
В Саратовской области у жителя Балашовского района арестовали часть доходов и автомобиль за долги.
- Мужчина стал виновником смертельного ДТП. Его приговорили к сроку в колонии, а также к выплате 1,5 млн рублей компенсации морального вреда и материального ущерба, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Чтобы взыскать с гражданина эти деньги, приставы направили в различные органы и учреждения запросы.
Выяснилось, что у мужчины есть «Лада Приора» с прицепом. На них наложили арест.
Также у балашовца взыскали заработок в колонии и пенсию в счет погашения.
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ИСТОЧНИК KP.RU