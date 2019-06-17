Наркоторговец привез в Саратов из Москвы 1,5 кг героина

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-17T10:59:41+03:00

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В Саратове задержали трех мужчин с героином.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, один из них, 29-летний гражданин, привез 1,5 кг наркотика из Москвы. Они были расфасованы в восемь свертков.

Еще двух мужчин задержали в Октябрьском районе. При себе у них было 0,5 кг героина.

Установлено, что злоумышленники собирались раскладывать закладки на территории Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU