Наркоторговец привез в Саратов из Москвы 1,5 кг героина
Он намеревался раскладывать закладки [видео]
Задержаны наркоторговцы с героином.
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В Саратове задержали трех мужчин с героином.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, один из них, 29-летний гражданин, привез 1,5 кг наркотика из Москвы. Они были расфасованы в восемь свертков.
Еще двух мужчин задержали в Октябрьском районе. При себе у них было 0,5 кг героина.
Установлено, что злоумышленники собирались раскладывать закладки на территории Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU