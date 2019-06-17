2019-06-17T10:59:41+03:00
Происшествия

Наркоторговец привез в Саратов из Москвы 1,5 кг героина

Он намеревался раскладывать закладки [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Задержаны наркоторговцы с героином.

Изменить размер текста:

В Саратове задержали трех мужчин с героином.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, один из них, 29-летний гражданин, привез 1,5 кг наркотика из Москвы. Они были расфасованы в восемь свертков.

Еще двух мужчин задержали в Октябрьском районе. При себе у них было 0,5 кг героина.

Установлено, что злоумышленники собирались раскладывать закладки на территории Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предприниматели могут заключить договор с Регоператором в своем районе
В Саратове неделю будут ловить пешеходов-нарушителей ПДД
В Юбилейном поселке Саратова ищут педофила
В Саратове ищут пенсионера со шрамом на носу
На трассе под Пугачевом ВАЗ перевернулся в кювет
Цифровая трансформация бизнеса Саратова
Убийство на Серова: Обвиняемая показала, как пырнула мужчину ножом
У балашовца арестовали «Приору», зарплату и пенсию за долг в 1,5 млн рублей
Саратовцев возмутила вырубка деревьев около храма Петра и Павла
Балаковская АЭС приглашает представителей предприятий различных отраслей промышленности обменяться опытом в области культуры безопасности и охраны труда
В Саратовской области осудили 57-летнюю самогонщицу
Частную баню в Саратове тушили десять пожарных
Сотрудник ДПС Энгельса попался на взятке 35 тыс. рублей
В Саратове «Лада Приора» сбила пенсионерку