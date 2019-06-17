Балаковская АЭС приглашает представителей предприятий различных отраслей промышленности обменяться опытом в области культуры безопасности и охраны труда

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-17T10:39:49+03:00

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Вторая открытая конференция по культуре безопасности будет проходить с 4 по 6 сентября 2019 года на Балаковской атомной станции. Программой мероприятия предусмотрено обсуждение положительных практик, выступления экспертов, мастер-классы, практическая работа в группах, посещение действующих энергоблоков АЭС.

Цель предстоящей конференции актуальна для всех ее потенциальных участников, заинтересованных в формировании и развитии на своих производствах высокой культуры безопасности, стимулировании своих работников к соблюдению норм и правил охраны труда и приверженности здоровому образу жизни. Она предусматривает взаимовыгодный обмен опытом в области культуры безопасности, развития лидерства, управления охраной труда и управления знаниями, а также распространение лучших практик по этим направлениям.

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К участию в конференции приглашаются руководители, специалисты служб и отделов предприятий и организаций, занимающиеся вопросами культуры безопасности, управления охраной труда, управления знаниями, развитием лидерства, а также российские и зарубежные эксперты в этих областях.

Для атомной энергетики культура безопасности — особое понятие, которое объединяет в себе постоянно стремление к достижению высокого уровня ядерной безопасности и формирование внутренней потребности каждого участника производственного процесса выполнять свою работу в строгом соответствии с требованиями безопасности и охраны труда. Это не только вопрос сохранения личного здоровья и работоспособности персонала, но и обеспечения надежной, безопасной эксплуатации такого высокотехнологичного предприятия, как атомная станция.

Напомним, что Балаковская АЭС в прошлом году стала инициатором проведения Первой открытой конференции по культуре безопасности. Ее участниками стали специалисты более двух десятков предприятий разных отраслей промышленности России — атомщики, сталелитейщики, химики, гидро- и теплоэнергетики, представители топливной компании «ТВЭЛ», ООО «СИБУР», ОАО «РЖД», МЧС РФ. Все участники признали полезность обмена опытом в области культуры безопасности, накопленным ведущими предприятиями и ведомствами.

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Вторая открытая конференция по культуре безопасности будет проходить в информационном центре Балаковской АЭС (Саратовская область, г. Балаково, набережная Леонова, д. 67Б).

Заявки на участие в конференции принимаются до 12 августа. Подробную информацию можно получить у организаторов мероприятия по телефонам: 8 (8453) 49-86-79, 8-960-352-32-64, 8 (8453) 49-75-19, 8-927-625-39-38, e-mail: bessonovdv@balaes.ru, Shatkov@balaes.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU