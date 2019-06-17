2019-06-17T10:23:02+03:00
Происшествия

В Саратовской области осудили 57-летнюю самогонщицу

За бутылку алкоголя женщина выплатит 50 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В поселке Лысые Горы Саратовской области вынесен приговор 57-летней женщине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ее признали виновной в незаконной торговле алкоголем.

26 октября 2018 года гражданка продала в своем доме бутылку самогона — 440 мл с долей спирта 29,4%.

Сумма сделки составила 70 рублей.

Суд приговорил самогонщицу к штрафу 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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