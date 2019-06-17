В Саратовской области осудили 57-летнюю самогонщицу
За бутылку алкоголя женщина выплатит 50 тыс. рублей
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В поселке Лысые Горы Саратовской области вынесен приговор 57-летней женщине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ее признали виновной в незаконной торговле алкоголем.
26 октября 2018 года гражданка продала в своем доме бутылку самогона — 440 мл с долей спирта 29,4%.
Сумма сделки составила 70 рублей.
Суд приговорил самогонщицу к штрафу 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU