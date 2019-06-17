Сотрудник ДПС Энгельса попался на взятке 35 тыс. рублей
В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор заместителю командира второго взвода ДПС.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 37-летнего сотрудника полиции признали виновным в получении взятки в значительном размере.
Было установлено, что 28 ноября 2016 года правоохранитель остановил автомобиль Chevrolet Aveo напротив дома №195 по проспекту Фридриха Энгельса.
Оказалось, что водитель иномарки был пьян, но сотрудник полиции вместо того, чтобы составить протокол, потребовал денег — 35 тыс. рублей.
После возбуждения уголовного дела правоохранитель не признал своей вины. Тем не менее суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 300 тыс. рублей. Кроме того, ему на три года запрещено занимать ряд должностей. Такой приговор вынесен с учетом наказания от 19 октября 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU