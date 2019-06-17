2019-06-17T09:58:32+03:00
Происшествия

В Саратове «Лада Приора» сбила пенсионерку

Водитель наехал на женщину на пешеходном переходе
Ольга Симонова
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В Саратове вчера днем, 16 июня, «Лада Приора» сбила 68-летнюю женщину.

- ДТП случилось в 15:00 у дома №81 по улице Большая Горная. 31-летний водитель не пропустил пенсионерку на пешеходном переходе и сбил ее, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции.

Женщину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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