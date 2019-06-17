В среду саратовцев ждет массовое отключение воды

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-17T09:54:20+03:00

Работы коммунальщиков затронут Ленинский район и два дома в Кировском

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В Саратове 19 июня, в среду, ожидается массовое отключение воды из-за замены оборудования.

- С семи утра ориентировочно до 22:00 не будет водоснабжения в домах Ленинского района, а именно: улицы Одесская, Одесский тупик, Одесский проезд, Международная, Международные проезды, Лунная, 24-31Б, Мира, Охотная, Охотный тупик, Гвардейская, 1, 1а, 1Б, 3, 3а, проспект 50 лет Октября, 85а, 85Б, 89Б, 93в, 93г, 93д, Саперная, Тверская, 3-я Дачная, 4-я Дачная и площадь Ленина, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также отключили воду в двух домах Кировского района — на Артиллерийской, 1а и 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU