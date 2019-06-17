В Саратове будет меньше волейбола Суперлиги

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-17T10:01:13+03:00

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Выступавшая в минувшем сезоне за регион женская волейбольная команда «Протон-Саратов» сыграет в сезоне 2019-2020 только восемь домашних матчей вместо 11. Главная особенность новой формулы волейбольного чемпионата Суперлиги — разделение команд на подгруппы на предварительном этапе по принципу «змейка» (1-4-5-8-9-12 и 2-3-6-7-10-11) на основании итогов чемпионатов 2018/19.

Всероссийская федерация волейбола опубликовала новую формулу чемпионата Суперлиги среди женских команд. На предварительном этапе созданы две подгруппы по шесть участников. Каждый из них играет по два матча с соседями по подгруппе и по одному — с клубами из другой подгруппы. Всего каждая команда на этом этапе проводит 16 игр, из них половина — на домашней арене.

«Протон-Саратов» стал последним в группе №1, где сыграют «Динамо» (Москва), «Динамо» (Казань), «Енисей» (Красноярский край), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Сахалин» (Южно-Сахалинск).

Группа №2: «Локомотив» (Калининградская область), «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье Одинцово» (Московская область), «Динамо» (Краснодар), «Минчанка», «Динамо-Метар» (Челябинск).

Таким образом, занявшая в минувшем сезоне последнее, 12 место саратовская команда лишилась возможности сыграть два матча с другой самой слабой командой сезона — челябинским «Динамо-Метар».

Турнирная таблица ведется общая, деление на группы имеет значение только для календаря состязаний. Продолжат борьбу за медали в плей-офф команды, занявшие места с первого по восьмое в ходе этого предварительного турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU