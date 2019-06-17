В Саратове хозяин изнасиловал спящего гостя и убил его после пробуждения
В Заводском районе Саратова местного жителя изнасиловали во сне.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено 22 февраля 2019 года в квартире дома на улице Южно-Зеленая.
Следствие восстановило картину произошедшего: по предварительной версии, в гости к 58-летнему мужчине накануне Дня защитников Отечества пришли двое приятелей. Один из них после застолья ушел, а второй заснул.
Воспользовавшись тем, что 43-летний спящий друг не сможет сопротивляться, 58-летний хозяин его изнасиловал. Когда тот наконец проснулся и осознал, что произошло, попытался дать отпор. Однако злоумышленник избил его кулаками в живот, а потом ушел в другую комнату и лег спать.
Проснувшись, он вызвал «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть мужчины из-за тупой травмы живота.
Возбуждено уголовное дело, обвиняемый арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU