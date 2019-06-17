2019-06-17T09:40:14+03:00
Происшествия

В Саратове хозяин изнасиловал спящего гостя и убил его после пробуждения

Обвиняемый арестован
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова местного жителя изнасиловали во сне.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено 22 февраля 2019 года в квартире дома на улице Южно-Зеленая.

Следствие восстановило картину произошедшего: по предварительной версии, в гости к 58-летнему мужчине накануне Дня защитников Отечества пришли двое приятелей. Один из них после застолья ушел, а второй заснул.

Воспользовавшись тем, что 43-летний спящий друг не сможет сопротивляться, 58-летний хозяин его изнасиловал. Когда тот наконец проснулся и осознал, что произошло, попытался дать отпор. Однако злоумышленник избил его кулаками в живот, а потом ушел в другую комнату и лег спать.

Проснувшись, он вызвал «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть мужчины из-за тупой травмы живота.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предприниматели могут заключить договор с Регоператором в своем районе
В Саратове неделю будут ловить пешеходов-нарушителей ПДД
В Юбилейном поселке Саратова ищут педофила
В Саратове ищут пенсионера со шрамом на носу
На трассе под Пугачевом ВАЗ перевернулся в кювет
Цифровая трансформация бизнеса Саратова
Убийство на Серова: Обвиняемая показала, как пырнула мужчину ножом
У балашовца арестовали «Приору», зарплату и пенсию за долг в 1,5 млн рублей
Наркоторговец привез в Саратов из Москвы 1,5 кг героина
Саратовцев возмутила вырубка деревьев около храма Петра и Павла
Балаковская АЭС приглашает представителей предприятий различных отраслей промышленности обменяться опытом в области культуры безопасности и охраны труда
В Саратовской области осудили 57-летнюю самогонщицу
Частную баню в Саратове тушили десять пожарных
Сотрудник ДПС Энгельса попался на взятке 35 тыс. рублей
В Саратове «Лада Приора» сбила пенсионерку