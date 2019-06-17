2019-06-17T09:30:19+03:00
Происшествия

В Саратове мойщица украла с работы оборудование на 25 тыс. рублей

После кражи молодая рецидивистка продала похищенное прохожему
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 16 июня, нашла подозреваемую в краже оборудования.

- В отдел в 15:00 10 июня обратился директор автомойки и рассказал, что утром 5 июня с помещения помывочной на Московском шоссе 24-летняя мойщица украла диагностическое оборудование. Сумма ущерба составила 25 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Девушку нашли и доставили в отдел. Она ранее уже привлекалась за кражу и грабеж. Гражданка рассказала, что похищенное оборудование продала прохожему. Ей выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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