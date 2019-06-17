Угонщики сожгли «Ниву» жителя Балаковского района

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-17T09:34:44+03:00

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Утром 7 июня в полицию Балаковского района обратился 45-летний житель села Ивановка, у которого угнали «Ниву». Хозяин оставил ключи в замке зажигания и облегчил тем самым работу злоумышленникам.

Вскоре транспорт, точнее, его останки, обнаружили в поле в 5 км от села Натальино, что с противоположной от Ивановки стороны Балакова. Машина сгорела полностью, по предварительной версии, причина возгорания — замыкание электропроводки.

В рамках розыска по возбужденному уголовному делу об угоне в полицию доставили ранее судимых жителей села Березово Пугачевского района. Первого — 26-летнего, ранее отбывавший наказание за кражу и грабеж — задержали, второго — 39-летнего, уличенного ранее только в краже — отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU