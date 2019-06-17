2019-06-17T09:19:37+03:00
Происшествия

Врезавшиеся на «Газели» в детскую площадку саратовцы вернулись домой

Съезжая с Кумысной поляны, водитель протаранил забор дома
Ольга Симонова
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Отбуксированная «Газель». Фото из соцсетейОтбуксированная «Газель». Фото из соцсетей
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Участники ДТП, которые врезались на «Газели» в детскую площадку у дома №180Б по улице Новоузенская, вернулись домой.

- Все живы, здоровы. Приехали домой, все в порядке. Травмы есть, все болит, — написала в группе «Саратов Онлайн» Irishka Alekseeva.

Она также прикрепила фото уже отбуксированной с места ДТП «Газели», отметив, что авто теперь восстановлению не подлежит.

Напомним, авария произошла вчера днем, 17 июня. Водитель «Газели» съезжал вниз с Кумысной поляны по улице Новоузенская, но в один миг он потерял управление, вылетел на встречку и протаранил забор, остановившись на детской площадке.

В ДТП пострадали три человека из салона авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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