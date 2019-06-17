14 школ Лысогорского района не соблюдали пожарную безопасность
В одной из них не работали автоматические сигнализации и ручные извещатели
Изменить размер текста:
В Лысогорском районе прокуратура организовала проверку пожарной безопасности в школах.
- В школе №1 не работала автоматическая сигнализация, а также ручные извещатели о возгорании, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе.
Аналогичные нарушения были обнаружены еще в 13 школах района.
Прокурор внес в адрес директоров учреждений представления. После этого ситуацию с пожарной безопасностью исправили.
Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости
ИСТОЧНИК KP.RU