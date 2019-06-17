2019-06-17T09:17:11+03:00
Общество

14 школ Лысогорского района не соблюдали пожарную безопасность

В одной из них не работали автоматические сигнализации и ручные извещатели
Ольга Симонова
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В Лысогорском районе прокуратура организовала проверку пожарной безопасности в школах.

- В школе №1 не работала автоматическая сигнализация, а также ручные извещатели о возгорании, — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе.

Аналогичные нарушения были обнаружены еще в 13 школах района.

Прокурор внес в адрес директоров учреждений представления. После этого ситуацию с пожарной безопасностью исправили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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