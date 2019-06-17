На Радищева уложили 4 тыс. кв. м асфальта

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-17T08:54:12+03:00

Продолжатся работы на Блинова и Лунной

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Мэрия Саратова опубликовала планы дорожных работ на понедельник, 17 июня.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, сегодня продолжат укладывать асфальт на улице Блинова, на участке от Производственной до Перспективной.

Также будет проведена подготовка к асфальтировке улицы Лунная, от Одесской до Деловой.

На улице Радищева, от Горького до Театральной площади, завершены основные работы. Там уложили 4 тыс. кв. м полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU