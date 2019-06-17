На Радищева уложили 4 тыс. кв. м асфальта
Продолжатся работы на Блинова и Лунной
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Мэрия Саратова опубликовала планы дорожных работ на понедельник, 17 июня.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, сегодня продолжат укладывать асфальт на улице Блинова, на участке от Производственной до Перспективной.
Также будет проведена подготовка к асфальтировке улицы Лунная, от Одесской до Деловой.
На улице Радищева, от Горького до Театральной площади, завершены основные работы. Там уложили 4 тыс. кв. м полотна.
ИСТОЧНИК KP.RU