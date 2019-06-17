Долги по зарплате работникам предприятия-банкрота Лысогорского района погасили из бюджета
В Лысогорском районе Саратовской области прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в МУП «Лысогорские коммунальные системы».
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном органе региона, еще в сентябре 2016 года областной Арбитражный суд признал предприятие банкротом, была введена процедура конкурсного производства.
При этом с февраля по апрель 2015 года МУП задолжал 56 работникам зарплату на общую сумму более 1,5 млн рублей. Тем не менее конкурсный управляющий не смог полностью расплатиться с сотрудниками.
Была разработана новая модель исполнения обязательств. Прокуратура внесла представление в администрацию Лысогорского района, после чего на собрании депутатов было принято решение выделить бюджетные ассигнования на погашение долга. С работниками заключены договоры цессии.
В итоге долги по зарплате удалось полностью погасить.
ИСТОЧНИК KP.RU