2019-06-17T08:52:15+03:00
Общество

Долги по зарплате работникам предприятия-банкрота Лысогорского района погасили из бюджета

Сотрудникам задолжали 1,5 млн рублей
Екатерина Семенова
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В Лысогорском районе Саратовской области прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в МУП «Лысогорские коммунальные системы».

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном органе региона, еще в сентябре 2016 года областной Арбитражный суд признал предприятие банкротом, была введена процедура конкурсного производства.

При этом с февраля по апрель 2015 года МУП задолжал 56 работникам зарплату на общую сумму более 1,5 млн рублей. Тем не менее конкурсный управляющий не смог полностью расплатиться с сотрудниками.

Была разработана новая модель исполнения обязательств. Прокуратура внесла представление в администрацию Лысогорского района, после чего на собрании депутатов было принято решение выделить бюджетные ассигнования на погашение долга. С работниками заключены договоры цессии.

В итоге долги по зарплате удалось полностью погасить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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