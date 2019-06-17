2019-06-17T08:41:48+03:00
Происшествия

Полицейские нашли вора, укравшего у женщины забытые в банкомате деньги

Кражу совершил ранее судимый за вымогательство мужчина
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В Волжском районе в отделении банка произошла кража денег из банкомата. 39-летняя жительница Маркса оставила без присмотра 5 тыс. рублей в лотке банкомата.

Это произошло около полуночи 1 июня. Впоследствии женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег.

В ходе расследования уголовного дела о краже задержан 33-летний ранее судимый за вымогательства мужчина. Он признался в хищении денег и пока отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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