Полицейские нашли вора, укравшего у женщины забытые в банкомате деньги
Кражу совершил ранее судимый за вымогательство мужчина
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В Волжском районе в отделении банка произошла кража денег из банкомата. 39-летняя жительница Маркса оставила без присмотра 5 тыс. рублей в лотке банкомата.
Это произошло около полуночи 1 июня. Впоследствии женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег.
В ходе расследования уголовного дела о краже задержан 33-летний ранее судимый за вымогательства мужчина. Он признался в хищении денег и пока отпущен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU