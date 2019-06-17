Двое юных разбойников из Турков отправились в колонию
В Турках Саратовской области вынесен приговор двум разбойникам.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновными в вооруженном разбое признаны 18 и 19-летний жители Аркадака и Турков.
Преступление было совершено в ночь на 31 декабря 2017 года. Двое ранее судимых 17-летних парней разработали план ограбления местного бизнесмена — приятеля отца одного из них. Они пришли к нему домой в масках, сделанных из вязаных шапок, и когда он открыл дверь, напали на мужчину.
Ударив его и угрожая ему ножом, они похитили 4 тыс. рублей, 100 евро и 100 долларов США.
Во время следствия оба юноши признали вину и были приговорены к сроку 3,5 года в колонии общего режима каждый.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU