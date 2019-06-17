Двое юных разбойников из Турков отправились в колонию

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-17T08:51:02+03:00

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В Турках Саратовской области вынесен приговор двум разбойникам.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновными в вооруженном разбое признаны 18 и 19-летний жители Аркадака и Турков.

Преступление было совершено в ночь на 31 декабря 2017 года. Двое ранее судимых 17-летних парней разработали план ограбления местного бизнесмена — приятеля отца одного из них. Они пришли к нему домой в масках, сделанных из вязаных шапок, и когда он открыл дверь, напали на мужчину.

Ударив его и угрожая ему ножом, они похитили 4 тыс. рублей, 100 евро и 100 долларов США.

Во время следствия оба юноши признали вину и были приговорены к сроку 3,5 года в колонии общего режима каждый.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU