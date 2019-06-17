2019-06-17T07:38:59+03:00
Происшествия

Убийство на Серова: 23-летней девушке предъявлено обвинение

Решается вопрос о мере пресечения
Екатерина Семенова
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В Саратове следователи СУ СКР предъявили обвинение 23-летней девушке за причинение смерти мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет об убийстве на улице Серова в ночь на 15 июня.

Ранее «Комсомолка» писала, что в ночь на субботу в круглосуточном магазине на Серова началась ссора между компанией пьяных девушек и мужчиной, который сделал им замечание за брошенный на пол мусор. Конфликт перерос в драку на улице, девушки избили мужчину, а одна из них ударила его ножом в спину.

Пострадавшего отвезли в больнице его друзья, но несмотря на оказанную помощь, он скончался.

Девушки вскоре были задержаны на соседней улице.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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