2019-06-17T07:29:13+03:00
Происшествия

В Балакове труп мужчины лежал на балконе почти две недели

Убийство произошло в Международный женский день
Ольга Симонова
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В Балакове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве.

- Следствие считает, что 54-летний мужчина 7 марта пришел в гости к приятелю, проживающему в квартире на Минской улице. Также там проживал 49-летний товарищ хозяина. Втроем они начали пить, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

На следующее утро, в 10:00, 8 марта, двое гостей поругались, и 49-летний ударил 54-летнего ножом в шею. Ссора происходила на кухне, а владелец квартиры спал в комнате.

От полученного ранения гражданин скончался на месте. Злоумышленник вынес его тело на балкон и продолжил пить. Скоро проснулся хозяин жилища, но его также не возмутил труп на балконе.

Тело нашли только 20 марта полицейские. Они искали погибшего по заявлению его матери.

Судмедэкспертиза установила, что мужчина погиб от колото-резаного ранения в области шеи с повреждением яремной вены.

Злоумышленника заключили под стражу, пока велось расследование. Тем временем правоохранители собрали достаточно доказательств вины и отправили дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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